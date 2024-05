2024-05-15 23:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەرەبە هاوردەكانی گوندی پەڵكانە خێوەتی ناڕەزایەتییەكەیان لابرد كە ماوەی هەفتەیەكە رێگرییان لە جووتیارە كوردەكان دەكرد دروێنە دەستپێبكەن و…

