2024-05-16 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە واشنتن لەگەڵ دانیال شاپیرۆ، جێگری یاریدەدەری وەزیری بەرگریی ئەمریكا بۆ…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: پشتیوانییەكانی ئەمریكا و هێزەكانی هاوپەیمانيی نێودەوڵەتی بەرزدەنرخێنین appeared first on Esta Media Network.