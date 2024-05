2024-05-16 10:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەکاتی بەتاڵکردنی بەنزین لە ناو تانکی تەنکەرێکی گواستنەوەی سوتەمەنی، تانکەرەکە ئاگری گرت و شۆفێرەکەی گیانیلەدەستدا. عەلی جەمال قەدوری…

The post تانکەرێک ئاگری گرت و شۆفێرەکەی گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.