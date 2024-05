2024-05-16 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی دادوەریی کۆمسیۆن تانەیەکی مەکتەبی هەڵبژاردنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانی وەرگرت کە لە بڕیارەکەی ئەنجومەنی کۆمسیارانی دابوو. بەپێی بڕیارێکی…

The post تانەکەی یەکێتی لەلایەن دەستەی دادوەریی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانەوە وەرگیرا appeared first on Esta Media Network.