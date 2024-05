2024-05-16 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسی ئۆفیسی هەولێری کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان رایگەیاند، رێوشوێنە ئیدارییەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەردەوامن. مەروان محەمەد بەرپرسی ئۆفیسی هەولێری…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی ئامادەکارییەکانی کۆمسیۆن بۆ هەڵبژاردن appeared first on Esta Media Network.