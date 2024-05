2024-05-16 18:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، مامەڵەی تەندروست و نیشتمانییانە لەگەڵ کەرتێکی گرنگی وەک وزە ئامانجی ئێمەیە و دەمانەوێت ئەو سامانە…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: دەمانەوێت وزە لە خزمەت داهاتوویەکی سەقامگیرتر و ئاوەدانتردا بێت appeared first on Esta Media Network.