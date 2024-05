2024-05-16 18:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران لەگەڵ یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریكا بۆ سەرچاوەكانی وزە كۆبووەوە و چەند پرسێكیان تاوتوێكرد. قوباد تاڵەبانی،…

