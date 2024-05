2024-05-16 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەعدی ئەحمەد پیرە، وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، کێشەی پارتی بۆ بەشدارینەکردن لە هەڵبژاردن پەیوەندی بە بابەتی کۆتاکانەوە…

