2024-05-16 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن هێزێكی سوپای عێراقەوە شێخێكی سنووری گوندی پەلكانە دەستگیركرا. پەیامنێرمان لە كەركوكەوە پێیڕاگەیاندین، دەستگیركراوەكە ناوی (فەرحان غەزال فەرحان)ە…

The post یەكێك لە شێخەكانی گوندی پەلكانە دەستگیركرا appeared first on Esta Media Network.