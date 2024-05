ئەلیف شەفەق نوێترین رۆمانی بڵاودەکاتەوە

2024-05-17 00:18:02 - سەرچاوە: کەناڵ8

ئەلیف شەفەق، خانمە نووسەری تورک، لە چەند رۆژی رابردوودا رایگەیاند، نوێترین کاری بەناوی " There Are rivers in the sky- لە ئاسماندا رووبار هەیە" بڵاودەکاتەوە. رۆمانە نوێیەکەی ئەلیف شەفەق، " There Are rivers in the sky- لە ئاسماندا رووبار هەیە"، کە رۆمانێکی تورکییە و بە زمانی ئینگلیزیش نوسراوە، وابڕیارە لە سەرەتای مانگی ئابدا بڵاوببێتەوە. بەرهەمەکانی ئەلیف شەفەق، جگە لە زمانی تورکی وەرگێڕدراوەتە سەر چەندین زمانی دیکەی وەک ئینگلیزی و عەرەبی و نزیکی 30 زمانی دیکە، بە نووسینی 40 رێساکەی ئەشق لە ساڵی 2010ـەدا ناسراوە. زۆرینەی بەرهەمە هونەرییەکانی ئەلیف شەفەق، کە لەدایکبووی ساڵی 1971ـە، بەشێوەی رۆمانە، یەکەم رۆمانی لە ساڵی 1994