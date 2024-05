بیلی ئایڵش ئەلبوومە نوێیەکەی بڵاوکردەوە

2024-05-17 15:00:04 - سەرچاوە: کەناڵ8

بیلی ئایڵش گۆرانیبێژی ئەمریکی، سێیەم ئەلبومی بڵاوکردەوە، دوای ئەوەی هەموو گۆرانییەکانی ناو ئەلبومەکەی بە نهێنی هێشتەوە و پێشوختە هیچ یەکێک لە گۆرانییەکانی نەخستە بەرگوێی گوێگران. ئەلبومەکە بە ناوی "Hit Me Hard And Soft"ـە و 10 گۆرانی نوێ و نەبیستراوی ئەو هونەرمەندە لە خۆدەگرێت. هەرچەندە ئەو گۆرانیبێژە گرنگی نادات بە بۆچوونی ڕەخنەگران لەسەر گۆرانییەکانی، بەڵام تا ئیستا بۆچوونەکان ئەرێنی بوون سەبارەت بە گۆرانییەکانی نێو ئەلبومەکە. لەنێو گۆرانییەکانی ناو ئەلبوومەکەدا، دوو گۆرانییان زۆرترین سەرنجیان لەسەر بووە ئەوانیشLunch و The Greatestـن، ئەم دوو گۆرانییە زۆرترین گوێگریشیان هەبووە لە سەرەتای بڵاوکردنیانەوە تاوەکو ئێستا. بیلی خاوەنی نۆ خەڵاتی گرامیە و تەمەنی 22 ساڵە و