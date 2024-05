2024-05-17 17:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دواینیوەڕۆی ئەمڕۆ باوک و کوڕێک کە دانیشتووی شاری هەولێر بوون لە رووباری چۆمان خنکان. بەپێی زانیارییەکان، باوک و…

The post باوک و کوڕێک لە رووباری چۆمان خنکان appeared first on Esta Media Network.