2024-05-17 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی چوونی نامەی هەڕەشە بۆیان، زۆرینەی خوێندنگا و باخچەی ساوایانەکان لە وڵاتی قوبرس چۆڵكران. کەناڵی رەسمی قوبرس بڵاویکردەوە،…

The post بەهۆی مەترسیی هێرشەوە زۆرینەی خوێندنگەکانی قوبرس چۆڵکران appeared first on Esta Media Network.