2024-05-17 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی ئاسایشی کوردستان دەستگیرکردنی تیرۆرستێکی راگەیاند کە کەسێکی نزیک و باوەڕپێکراوێکی گەورەی خەلیفەی داعش بووە. ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی…

