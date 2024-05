2024-05-17 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی عێراق بڵاویکردەوە، لەسەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا 39 حاڵەتی پشتڕاستکراوەی تای خوێنبەربوون تۆمارکراوە پێنج کەسیش گیانیان لەدەستداوە.…

The post تەندروستیی عێراق: لەسەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا 39 حاڵەتی پشتڕاستکراوەی تای خوێنبەربوون تۆمارکراوە appeared first on Esta Media Network.