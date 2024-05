2024-05-17 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەمەبەستی چاکسازییکردن لە سیستمی خانەنشینی عێراق وەفدێکی عێراق لەگەڵ نوێنەرانی بانکی نێودەوڵەتی کۆبوونەوە. وەزارەتی دارایی عێراق لە راگەیەندراوێکدا…

