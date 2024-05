2024-05-18 09:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆكی نوێی ئەنجومەنەكە بەڕێوەبچێت. دەستەی سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دووشەممەی…

