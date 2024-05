2024-05-18 12:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر، رایدەگەیەنێت، “شانەدەر زێد ئامۆزای دێرینمانە”. کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر، لە راگەیەندراوێکدا دەڵێت، (شانەدەر زێد)،…

The post کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر: شانەدەر زێد ئامۆزای دێرینمانە appeared first on Esta Media Network.