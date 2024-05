2024-05-18 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی یەکێتی رایدەگەیەنێت، هەواڵی رۆژنامەکەی پارتی هەواڵگری و چەواشەکارییە و بە تورکیا دەڵێت بڕۆن هاوڵاتییانی سلێمانی شەهید بکەن.…

