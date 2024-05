2024-05-18 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی حەج و عومرەی سعودیە هۆشداری بەو کەسانە دەدات کە لە سعودیەن و خاوەنی ڤیزای عومرەن، ناتوانن بمێننەوە…

The post وەزارەتی حەج و عومرەی سعودیە هۆشداری بە عومرەکاران دەدات appeared first on Esta Media Network.