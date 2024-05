2024-05-18 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە نێو هۆڵی پەرلەمانی عێراق گرژیی دروستبوو و ژمارەیەك پەرلەمانتار رێگانادەن كۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت. بەپێی ئەو زانیارییانەی…

The post لەناو هۆڵی پەرلەمانی عێراق گرژی دروستبوو appeared first on Esta Media Network.