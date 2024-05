2024-05-18 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆبوونەوەیەكی باڵا لە نێوان هێزی پێشمەرگەی كوردستان و سوپای عێراق بە ئامادەبوونی هێزەكانی هاوپەیمانان بەڕێوەچوو. ئەمڕۆ شەممە، كۆبوونەوەیەكی…

The post كۆبوونەوەیەكی باڵا لە نێوان هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراق بە ئامادەبوونی هاوپەیمانان بەڕێوەچوو appeared first on Esta Media Network.