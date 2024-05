2024-05-19 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاسەوانی نیشتمانیی تونس رایگەیاند، 23 کۆچبەر دوای ئەوەی هەوڵیاندابوو لە کەناراوەکانی باکوری رۆژهەڵاتەوە لە رێگەی دەریاوە بەرەو ئەوروپا…

