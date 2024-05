2024-05-19 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق كۆبوونەوەیەكی نائاسایی تایبەت بە هەمواری یاسای بودجە بۆ ساڵی 2024 بكات و دوای…

The post ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیران گفتوگۆی هەمواری یاسای بودجە دەكات appeared first on Esta Media Network.