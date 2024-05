2024-05-19 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی شارەوانیی سلێمانی روونكردنەوە لەبارەی پلان و پرۆژەكانیان بۆ بونیادنانی رێگاوبانەكان و قیرتاو و نۆژەنكردنەوەی شەقامەكان دەدات.

