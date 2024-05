2024-05-19 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان رایگەیاند، تەمەنی پەرلەمان 32 ساڵە و لەوە دەرچووە پێی بوترێت ساوایە و فەریکە و…

