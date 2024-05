2024-05-19 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ململانێی یانەكان لەسەر نازناوی خولی نایابی ئینگلیزی (پریمەرلیگ) كەمێك كات ماوە تا ناسنامەی پاڵەوانی وەرزی 2023/ 2024…

The post كێ نازناوی پریمەرلیگ دەباتەوە؟ appeared first on Esta Media Network.