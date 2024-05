2024-05-19 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیاكانی ئێران بڵاویانكردەوە یەكێك لە هەلیكۆپتەرەكانی ئیبراهیم رەئیسی سەرۆك كۆماری ئێران لە كاتی ڕۆشتنی بەرەو پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات…

