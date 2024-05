2024-05-19 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیاکانی ئێران شوێنی کەوتنە خوارەوەی هەلیکۆپتەرەکەی سەرۆکی وڵاتەکەیان بڵاوکردەوە. میدیاکانی ئێران لە زاری ئەندامێکی فریاگوزاری مانگی سووری ئێرانەوە…

The post دوایین زانیاری لەبارەی کەوتنەخوارەوەی هەلیکۆپتەرەکەی سەرۆکی ئێران appeared first on Esta Media Network.