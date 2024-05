2024-05-19 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بەردەوامدەبێت و پێویستە هەرێمی كوردستان داهاتی نانەوتی رادەستی بەغداد بكات.…

