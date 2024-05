2024-05-20 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی ئەنجومەنی پێداچوونەوەی دەستووری ئێران رایگەیاند، محەمەد موخبەر، جێگری یەکەمی سەرۆک کۆماری ئێران ئەرکی سەرۆکایەتی وەردەگرێت. وتەبێژەکە ئاماژەی…

