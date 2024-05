2024-05-20 12:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی بڵاویکردەوە، دوای ئەوەی هێزەكانی پۆلیس لە رووداوی كوشتنی كچێك بەدەستی باوكی ئاگاداركرانەوە، دەستبەجێ‌ لێكۆڵینەوە و بەدواداچوونەكان…

The post پۆلیسی سلێمانی: لەسەر کوشتنی کچەکەی تۆمەتبارێک دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.