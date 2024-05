2024-05-20 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی چوارشەممە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق كۆببێتەوە، بەڵام بەرنامەی كاری دانیشتنەكە بڕگەی هەڵبژاردنی سەرۆكی ئەنجومەنەكەی تیانییە. فەرمانگەی میدیایی…

