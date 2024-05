2024-05-20 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، هەر فەرمانبەرێک هەژماری بانکی لەهەر بانکێکی ناو پرۆژەی هەژماری من بکاتەوە هیچ کەس و…

The post نوێترین بڕیاری وەزارەتی دارایی هەرێم لەبارەی پرۆژەی هەژماری من appeared first on Esta Media Network.