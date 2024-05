2024-05-20 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، گرفتی رژانی سووتەمەنی لەسەر شەقامەکان بەتایبەت لەهەردوو هەورازی نزیک گوندی سێدار و رێژنە چارەسەردەکەین. بەرێوەبەرایەتیی…

The post چەند رێگاچارەیەك بۆ چارەسەری گرفتی رژانی سووتەمەنی خرایەڕوو appeared first on Esta Media Network.