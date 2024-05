2024-05-20 17:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی چوار رۆژە گەڕان بەدوای تەرمی ئەو منداڵەی لە ئاوی چۆمان خنكا بەردەوامە و بەرگریی شارستانیی سۆران دەڵێت،…

The post چوار رۆژە گەڕان بەدوای تەرمی منداڵەكەی چۆمان بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.