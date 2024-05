2024-05-20 19:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان و حزبی دەعوەی تەنزیمیی عێراق كۆبوونەوە و پێكەوە باسی دواپێشهاتە سیاسییەكان و پەیوەندییەكانی نێوان هەرێم…

The post وەفدێكی یەكێتی و حزبی دەعوەی تەنزیمیی عێراق كۆبوونەوە appeared first on Esta Media Network.