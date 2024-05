2024-05-20 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران لەگەڵ تاریق عەبدوڵا فەرەج، باڵیۆزی كوەیت لە عێراق كۆبووەوە و لە كۆبوونەوەی نێوانیاندا…

The post قوباد تاڵەبانی لەگەڵ باڵیۆزی كوەیت كۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.