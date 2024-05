2024-05-20 23:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی شەقامی بازنەیی مەلیك مەحمود بە ئاڕاستەی شەقامی عەلوەی كۆن بەربەستدەكات. بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی…

