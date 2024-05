2024-05-21 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سه‌رۆكی لیژنه‌ هاوبه‌شه‌كان لە قائیمقامیەتی سلێمانی رایده‌گه‌یه‌نێت، هه‌ر شوێنێك ئاوی له‌ده‌به‌نراو له ‌پله‌ی گه‌رمی به‌رز و بەر…

The post قائیمقامیەتی سلێمانی: هه‌ر شوێنێك ئاوی له‌ده‌به‌نراو له ‌پله‌ی گه‌رمی به‌رز و بەر تیشكی خۆر عه‌مبار بكات سزادەدرێت appeared first on Esta Media Network.