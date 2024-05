2024-05-21 11:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێم لە کونسوڵخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر بەشداریی لە پرسەی ئیبراهیم رەئیسی…

