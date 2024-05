2024-05-21 17:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن هێزە ئەمنییەكانەوە گەنجێك كە پیشەی بەندبێژیییە لە هەولێر دەستگیركراوە، كەسوكارەكەی دەڵێن، نازانن لە كوێیە و لەسەرچی دەستگیركراوە.…

