2024-05-21 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم کۆرسی راهێنان لە هۆڵەندا رادەگەیەنێت. وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى لە ئاگادارییەكدا بۆ…

The post كۆرسی راهێنان لە هۆڵەندا راگەیەنرا

فەرمانبەر و مامۆستایانی هەرێم دەتوانن بەشداربن appeared first on Esta Media Network.