2024-05-21 20:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سەرۆكی هەرێمی كوردستان و سەرۆك وەزیرانی عێراق سەردانی تاران بكەن بۆ بەشداریكردن لە رێوڕەسمی بەخاكسپاردنی ئیبراهیم رەئیسی…

