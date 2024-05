2024-05-22 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە گەنجان دەڵێت، “کاتتان لەبەردەمدایە بۆ نوێکردنەوەی داتاکانتان و بەدەستهێنانی کارتی بایۆمەتری دەنگدان.”…

