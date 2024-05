2024-05-22 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی تەندروستیی کەرکوک رایدەگەیەنێت، “لە ماوەی هەفتەیەکدا سێ حاڵەتی تای خوێنبەربوون لە کەرکوک تۆمارکراون”. سامان یابە عەلی، وتەبێژی…

