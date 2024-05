2024-05-22 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە قەزای خەباتی سنووری پارێزگای هەولێر دوو تۆمەتبار بە 850 شیت حەپی هۆشبەرەوە دەستگیرکران. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایشی هەولێر…

