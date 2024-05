2024-05-22 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری تەندروستیی هەرێم دڵنیایی دا لەبارەی ڤایرۆسی ئەنفلۆنزای باڵندە و جەختیکردەوە هیچ حاڵەتێکی گواستراوەی ڤایرۆسەکە لە باڵندەوە بۆ…

The post وەزیری تەندروستی: هیچ حاڵەتێکی گوازراوەی ئەنفلۆنزای باڵندە بۆ مرۆڤ تۆمارنەکراوە appeared first on Esta Media Network.