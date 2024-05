2024-05-22 17:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیاریدا رۆژی3/16 ساڵڕۆژی كیمیابارانكردنی هەڵەبجە بكرێتە پشووی رەسمی لە سەرتاسەری عێراقدا. د. بڕیار ڕەشید ئەندامی…

