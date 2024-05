2024-05-22 18:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەرێمی كوردستان ئامادەیە تەنها نیوەی داهاتی دەروازەكان و باج بداتە بەغداد و وەزارەتی…

